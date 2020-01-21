Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3 - Son Dakika

Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3

6 saat önce

Suriye Rasulayn'da PKK-YPG'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3.

Suriye Rasulayn'da PKK- YPG'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3

Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
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