Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3 - Son Dakika

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Suriye rasulayn'da pkk-ypg'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3
6 saat önce
Suriye Rasulayn'da PKK-YPG'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
Suriye Rasulayn'da PKK- YPG'den ayrılan ve suça karışmadığı belirlenen 44 kişi serbest bırakıldı-3
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