Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Han Şeyhun kenti girişindeki Suriye rejim askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına Al Nusra Cephesi tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Şam-Halep karayolu üzerindeki kontrol noktasına gelen aracı fark eden rejim askerlerinin, bombalı aracı hedefine ulaşamadan engelledikleri bildirildi.

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