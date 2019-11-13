Son Dakika Haberleri: Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi
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Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi

7 saat önce

Suriye medyası, Suriye rejim askerlerini hedef alan bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısın önlediğini duyurdu.

Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi, System.String[]

Suriye medyası, Suriye rejim askerlerini hedef alan bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısın önlediğini duyurdu.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Han Şeyhun kenti girişindeki Suriye rejim askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına Al Nusra Cephesi tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Şam-Halep karayolu üzerindeki kontrol noktasına gelen aracı fark eden rejim askerlerinin, bombalı aracı hedefine ulaşamadan engelledikleri bildirildi.


Han Şeyhun, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
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