Son Dakika Haberleri: Suriye rejim güçleri Serakib'i bombaladı: 7 ölü, 9 yaralı
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Suriye rejim güçleri Serakib'i bombaladı: 7 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Suriye rejim güçlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib şehrini bombaladı.

Suriye rejim güçleri Serakib'i bombaladı: 7 ölü, 9 yaralı, System.String[]
Suriye rejim güçlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib şehrini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Suriye rejim güçleri, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'i bombalamaya devam ediyor. Suriye Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Bombardımanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi intikal ederken, yaralılar bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.
(İHA)
Serakib, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:40 Kaynak: İHA
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