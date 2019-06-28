Son Dakika Haberleri: Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti, 3 yaralı
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Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti, 3 yaralı

1 saat önce

Suriye'de, Esad'a bağlı rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, bir Türk askerinin hayatını kaybettiği, üç askerin de yaralandığı bildirildi

Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti, 3 yaralı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top ve havan atışlarıyla saldırı düzenlendiğini, bir askerin hayatını kaybettiğini ve üç askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
İdlib, Suriye, Dünya
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