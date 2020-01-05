Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Politika Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Suriye rejim uçaklarının İdlib'in Sarakib bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken 7 sivil ise yaralandı.

Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Suriye rejim uçaklarının İdlib'in Sarakib bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu, 1 kadın hayatını kaybederken 7 sivil ise yaralandı.


Suriye Sivil Savunma güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye rejim uçaklarının İdlib'in Sarakib bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken, 7 sivil ise yaralandı. Sivil Savunmanın açıklamasında Esad rejimi savaş uçakları sivil bölgeleri hedef alırken, büyük hasara neden oldu. Suriye rejimi savaş uçaklarının Sarakib şehrinde ve yakın bölgelerde 12 hava saldırısı başlattığını da duyurdu.


Suriye rejim güçleri, imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Rusya ile birlikte hava saldırılarına devam ediyor. - İDLİB

Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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