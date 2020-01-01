Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü - Son Dakika

Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula düzenlediği füze saldırısında, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'in Sarmin bölgesindeki okula düzenlediği füze saldırısında, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı" denildi. Bakanlık ayrıca, saldırı sonrası bölgede yaşanan görüntüleri de paylaştı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü
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