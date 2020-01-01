Suriye rejimi idlib'in sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye rejimi idlib'in sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı - Son Dakika

Suriye rejimi idlib'in sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı

6 saat önce

Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı.

Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı

Suriye rejimi idlib'in sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı

Deprem, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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