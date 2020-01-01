Suriye rejimi idlib'in sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı - Son Dakika

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Suriye rejimi idlib'in sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı
6 saat önce
Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
Suriye rejimi İdlib'in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı
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