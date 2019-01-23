Son Dakika Haberleri: Suriye Rejimi ile Ypg Arasında Petrol Ticareti

Suriye Rejimi ile Ypg Arasında Petrol Ticareti

5 dakika önce

PKK’nın kontrolü altında bulunan Haseke’de, son günlerde bölgeye giren petrol tankerlerinin sayısı dikkat çekiyor. Konvoylar halinde 200’den fazla araç, rejim bölgelerine doğru ilerliyor. Suriye’nin petrol yataklarını kontrol altında tutan YPG, bölgede rejim ile ticaret yapıyor. Haseke’de yüzlerce tırlık petrol tankeri konvoyu, Esad rejimine bağlı bölgeler ile Haseke arasında mekik dokuyor. YPG’nin, petrolden kara para kazandığı […]The post Suriye rejimi ile YPG arasında petrol ticareti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Suriye Rejimi ile Ypg Arasında Petrol Ticareti, System.String[]
PKK'nın kontrolü altında bulunan Haseke'de, son günlerde bölgeye giren petrol tankerlerinin sayısı dikkat çekiyor. Konvoylar halinde 200'den fazla araç, rejim bölgelerine doğru ilerliyor.

Suriye'nin petrol yataklarını kontrol altında tutan YPG, bölgede rejim ile ticaret yapıyor. Haseke'de yüzlerce tırlık petrol tankeri konvoyu, Esad rejimine bağlı bölgeler ile Haseke arasında mekik dokuyor.

YPG'nin, petrolden kara para kazandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendiren görüntü, sosyal medyada yayıldı. BBC Arabic muhabirinin bölgede kaydettiği görüntülerde, Haseke'de 200'den fazla tankerin, petrol sahalarına doğru geldiği görülüyor.

Görgü tanıkları, bölgede gün içinde bu faaliyetin çokça gerçekleştirdiğini belirtirken, Suriye'nin YPG ile petrol ticareti gerçekleştirdiğini söylüyor.

ABD'nin bölgeden çekilmesinden sonra sırtını dayayacak son kale olarak Esad rejimini gören YPG'nin bu hamlesinin, yine rejim ile ilişkileri geliştirmek için yürüttüğü faaliyetlerden biri olarak görünüyor.

YPG'ye yöneltilen petrolden kara para elde etme faaliyetleri daha önce yine gündeme gelmiş, ancak her seferinde iddialar reddedilmişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:53 

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