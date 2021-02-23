Suriye rejimi kimyasal silahlı günlere geri mi dönüyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bütün uyarılarına ve bölgede yaptığı denetlemelere rağmen Suriye rejimi, BM ve OPCW'nin hiçbir talebini yerine getirmemeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ocak ayında Çillif bölgesinde bulunan eski mühimmat atölyesine klor ve sarin gazları içeren kimyasal silahları depolayan rejimin yeni bir parti kimyasal silahı kamyonlarla Çillif'teki depoya getirdiği öğrenildi. BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu konuyla ilgili olarak, OPCW Teknik Sekreterliği'nin Suriye rejiminin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne doğru ve eksiksiz olarak uymadığına inandığını belirtti.

Bölgedeki kaynaklar, rejimin kimyasal silah kullandığına dair emareleri sürekli yalanlamasına rağmen yeni temin edilmiş kimyasal silahların depoya nakledilmiş olabileceğini ifade etti. Kaynaklar, BM Güvenlik Konseyi'nin kimyasal silah kullananların ciddi sonuçlarla karşılaşmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu, sessiz kalarak kimyasal silah kullanımının kabul edilebilir veya normal bir şey haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA