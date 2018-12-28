Suriye Rejimi Menbiç'e Bayrak Dikti
2 saat önce
YPG/PKK'nın Menbiç'ten çekilmesiyle Suriye rejiminin Menbiç'e bayrak diktiği açıklandı.
YPG/ PKK
'nın Menbiç'ten çekilmesiyle Suriye
rejiminin Menbiç'e bayrak diktiği açıklandı.
YPG/PKK'nın Türkiye
tehdidi üzerine Menbiç'i Suriye rejimine bıraktıklarını açıklamasının ardından, Suriye Silahlı Kuvvetlerinden resmi açıklama yapıldı. Silahlı Kuvvetlerce yapılan yazılı açıklamada, Menbiç'e Suriye bayrağı dikildiği ilan edildi. Açıklamada "Ülkenin her santimetresini koruyacağız, tüm Suriye vatandaşlarının ve diğer insanların güvenliğini garanti ediyoruz" ifadesine yer verildi. - MÜNBİÇ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:40 Kaynak: İHA
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