Son Dakika Haberleri: Suriye Rejimi Menbiç'e Bayrak Dikti

Suriye Rejimi Menbiç'e Bayrak Dikti

2 saat önce

YPG/PKK'nın Menbiç'ten çekilmesiyle Suriye rejiminin Menbiç'e bayrak diktiği açıklandı.

Suriye Rejimi Menbiç'e Bayrak Dikti, System.String[]
YPG/ PKK'nın Menbiç'ten çekilmesiyle Suriye rejiminin Menbiç'e bayrak diktiği açıklandı.

YPG/PKK'nın Türkiye tehdidi üzerine Menbiç'i Suriye rejimine bıraktıklarını açıklamasının ardından, Suriye Silahlı Kuvvetlerinden resmi açıklama yapıldı. Silahlı Kuvvetlerce yapılan yazılı açıklamada, Menbiç'e Suriye bayrağı dikildiği ilan edildi. Açıklamada "Ülkenin her santimetresini koruyacağız, tüm Suriye vatandaşlarının ve diğer insanların güvenliğini garanti ediyoruz" ifadesine yer verildi. - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Türkiye, PKK, Suriye, Güncel
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