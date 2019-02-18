Suriye Rejimi Sivilleri Vurmaya Devam Ediyor: 5 Ağır Yaralı

- Suriye rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor: 5 ağır yaralıİDLİB - Suriye rejimi gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib kırsalındaki Ma'arretün Numan şehir merkezine yaklaşık 20 top ve füze atışı gerçekleştirdi.

- Suriye rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor: 5 ağır yaralı



İDLİB - Suriye rejimi gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib kırsalındaki Ma'arretün Numan şehir merkezine yaklaşık 20 top ve füze atışı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 sivilin ağır yaralandığı öğrenildi.

Suriye rejimi gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde İdlib kırsalındaki Ma'arretün Numan şehir merkezine yaklaşık 20 defa top ve füze atışı gerçekleştirildi. Rejimin hedefi olan sivilleri kurtarmak için hedeflere intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 5 sivilin ağır yaralandığını açıkladı.

Sivil Savunma ekiplerinin yayınladığı arama kurtarma görüntülerinde, yerleşim yerlerinin zarar gördüğü gözlenirken, yaralıların enkazdan çıkarılıp en yakın sağlık kurumuna sevk edildiği açıklandı.

Son haftalarda rejimin yaptığı bombardımanlar sonucunda sivil halk, Ma'arretün Numan ve Han Şeyhun beldelerini terk etmeye başladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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