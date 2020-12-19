'Rejimin, Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor' - Son Dakika

'Rejimin, Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

19.12.2020 14:21
'Rejimin, Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor', System.String[]

'Rejimin, Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'SURİYE rejiminin, Haseke bölgesinin su ihtiyacını karşılayan 'Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı, rejimin gerçekleri saklayarak uluslararası kamuoyunu...

'Rejimin, Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

SURİYE rejiminin, Haseke bölgesinin su ihtiyacını karşılayan 'Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı, rejimin gerçekleri saklayarak uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, Suriye'deki Haseke bölgesinin su ihtiyacının Allouk Su Tesisi'ndeki 30 su kuyusundan faal olan 12'si ile karşılandığını belirtti. Suyun tam kapasite ile çalışan 6 su pompası ile sağlanması gerekirken elektrik enerjisinin düşüklüğü nedeniyle 3 pompanın çalıştırılabildiğini ifade eden kaynaklar, Rejim tarafından elektrik santralinin bakımı gerekçe gösterilerek Kasım 2020 ayında 27 saat süreyle 10 kez, aralık ayının ilk haftasında ise 30 saat süreyle iki kez elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi. Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezleri ile köylerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yüzde 29'unun ancak karşılandığı, bunun da düzensiz şekilde gerçekleştiğini ifade eden kaynaklar, Rejimin Tel Abyad, Resulayn ve Haseke'deki insanların hayatını kasti olarak tehlikeye atacak şekilde 6 Aralık'tan itibaren elektrikleri kestiğini bu nedenle de bölgedeki insanların susuz kaldığını ifade etti

'SORUN TÜRKİYE'DEN KAYNAKLANMIYOR'Allouk Su Tesisi'nde kullanılan elektriğin Rejim kontrolündeki Derbesiye'de bulunan Tişrin Barajı'ndan geldiği bilgisini paylaşan kaynaklar, Rejimin, su terfi istasyonuna gelen elektriğin voltajını düşürmesi nedeniyle Haseke ve Tel Tamir'e yeteri kadar suyun gitmediğini ifade etti. Tüm bunlara sebebiyet veren rejimin suyun az gitmesi ve elektrik kesintisine bağlı olarak su verilememesini propaganda malzemesi yapmaya çalıştığı belirtilerek, Rejimin su tesisine elektrik vermemesine yönelik çok sayıda gerçeği yansıtmayan açıklamada bulunduğu kaydedildi.Allouk Su Tesisi'ndeki arızaları gidermekle görevli personelin de sorunun Türkiye'den kaynaklanmadığını, pompaların yeterli kapasitede çalışması için gerekli elektriğin Rejim tarafından verilmediğini beyan ettiğini dile getiren kaynaklar, "Suriye Rejimi ve PKK/PYD/ YPG terör örgütü, Barış Pınarı bölgesine gelen enerjiyi sürekli kesiyor. Daha önce hatlarda oluşan hasar da kasıtlı olarak giderilmediği için elektrik verilen günlerde bile insanlar yeteri kadar faydalanamıyor. Bu da hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yaşayan insanları olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ise buna rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek, "BM Güvenlik Konseyi'nden derhal konuya müdahale etmesini ve Türkiye'yi Allouk Su Tesisini yeniden açmaya zorlamasını" talep ettiğini belirten kaynaklar, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yetkililerinin, Suriye rejimine ait bölgeden Barış Pınarı bölgesine gelen enerji nakil hattını onaracağını söyleyen Rusya'nın da herhangi bir çalışma yapmadığına yönelik ifadelerini hatırlattı. Barış Pınarı bölgesinden sorumlu Türk yetkililer ise elektrik ve buna bağlı su probleminin çözümü için BM kontrolünde oluşturulacak bir heyetle Tişrin Barajı, Derbesiye Trafo Merkezi ve Allouk Su Tesisinin denetlenmesine her zaman hazır olduklarını vurguladı.

ANKARA, -


Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Rejimin, Allouk Su Tesisi'ndeki suyun bilerek kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor' - Son Dakika


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