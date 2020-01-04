Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi - Son Dakika

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi. Saldırılar dolayısıyla Türkiye sınırına son dört günde 44 bin sivil daha göç etmişti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 328 bini geçti.