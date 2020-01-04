Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi - Son Dakika

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi

7 saat önce

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi.

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi. Saldırılar dolayısıyla Türkiye sınırına son dört günde 44 bin sivil daha göç etmişti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 328 bini geçti.

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği saldırılar, havadan görüntülendi

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:17 Kaynak: AA
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