Suriye rejimin bombardımanından kaçan suriyeliler türkiye yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

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Suriye rejimin bombardımanından kaçan suriyeliler türkiye yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu
6 saat önce
SURİYE Rejimin bombardımanından kaçan Suriyeliler Türkiye yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:31 Kaynak: DHA
SURİYE Rejimin bombardımanından kaçan Suriyeliler Türkiye yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu
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