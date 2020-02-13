Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı - Son Dakika
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Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

6 saat önce

Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandıSuriye (DHA) - İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı.

Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

Suriye (DHA) - İdlib'de Suriye rejimine ait helikopterin düşürülmesine dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler, helikopteri vuran füzenin fırlatılma anına dair bir görüntü yayınladı. Görüntüde helikopterin bölgede gezdiği; füzenin fırlatıldığı görüldü.

2 gün önceki olayda, vurulan helikopter düşmüşü; helikopterdeki 2 kişi ölmüştü.

Suriye rejimine ait helikopterinin vurulmasına dair yeni görüntü yayınlandı

Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
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