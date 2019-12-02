Son Dakika Haberleri: Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısı: 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı
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Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısı: 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısı: 14 sivil öldü, 27 kişi yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejiminin İdlib'de masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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