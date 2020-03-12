Son Dakika › Genel › Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi - Son Dakika
Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi
7 saat önce
Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluşun Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ailesine şehadet haberi ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi
HATAY - Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluşun Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ailesine şehadet haberi ulaştı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Barbaros mahallesine gelen askeri yetkililer, şehidin annesi Aynur Ertem'e şehadet haberini verdi. Şehidin annesinin bulunduğu evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesi yarın öğlen namazından sonra Kırıkhan Meryem İccan Mezarlık Kompleksinden kaldırıp, Kırıkhan şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, şehidin babasının 33 yaşındaki vefat ettiği öğrenildi.
Son Dakika Suriye'de 1 Rus askeri öldü Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu