Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi - Son Dakika

Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi

7 saat önce

Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluşun Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi

HATAY - Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluşun Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Barbaros mahallesine gelen askeri yetkililer, şehidin annesi Aynur Ertem'e şehadet haberini verdi. Şehidin annesinin bulunduğu evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesi yarın öğlen namazından sonra Kırıkhan Meryem İccan Mezarlık Kompleksinden kaldırıp, Kırıkhan şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, şehidin babasının 33 yaşındaki vefat ettiği öğrenildi.

Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi

Kırıkhan, Resulayn, Suriye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
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