Suriye Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi - Son Dakika

Öte yandan, şehidin babasının 33 yaşındaki vefat ettiği öğrenildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Barbaros mahallesine gelen askeri yetkililer, şehidin annesi Aynur Ertem'e şehadet haberini verdi. Şehidin annesinin bulunduğu evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

HATAY - Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluşun Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Suriye Resulayn 'da şehit düşen askerin şehadet haberi verildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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