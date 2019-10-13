Suriye resulayn'daki pkk-pyd-ypg'li teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
1 saat önce
SURİYE Resulayn'daki PKK-PYD-YPG'li teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:51 Kaynak: DHA
SURİYE Resulayn'daki PKK-PYD-YPG'li teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
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