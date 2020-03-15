Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı

Suriye'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ülkede savaş hızını azaltsa da halen devam ediyor.



Daha fazla özgürlük, insan hakları ihlallerine karşı duruş ve demokrasi talebiyle 15 Mart 2011'de Dera'da bir grup öğrencinin başlattığı Beşşar Esad karşıtı eylem, kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldı.