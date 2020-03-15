Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı - Son Dakika Dünya

Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı

6 saat önce

Suriye'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ülkede savaş hızını azaltsa da halen devam ediyor

Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı, System.String[]

Suriye'de savaş 9'uncu yılı geride bıraktı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ülkede savaş hızını azaltsa da halen devam ediyor.


Daha fazla özgürlük, insan hakları ihlallerine karşı duruş ve demokrasi talebiyle 15 Mart 2011'de Dera'da bir grup öğrencinin başlattığı Beşşar Esad karşıtı eylem, kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Suriye, Dera, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye savaşında 9'uncu yıl geride kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]