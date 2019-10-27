Son Dakika Haberleri: Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz
Son Dakika Dünya Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz

Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz

24 dakika önce

Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz

Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz, System.String[]

Suriye hükümeti, Kürt kuvvetlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.


Suriye devlet ajansı SANA'nın dışişleri bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Esad yönetimi Soçi mutabakatı kapsamında Kürtlerin ülkenin kuzeyindeki alanlardan çekilmesini 'olumlu' karşıladı. Şam yönetimi, SDG'nin planlanan sürede çekilmesinin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçelerini de ortadan kaldırdığını savundu.

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Türkiye, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:34 
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