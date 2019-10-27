Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz
24 dakika önce
Suriye: SDG'nin Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini olumlu karşılıyoruz
Suriye hükümeti, Kürt kuvvetlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye sınırının 30 km gerisine çekilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Suriye devlet ajansı SANA'nın dışişleri bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Esad yönetimi Soçi mutabakatı kapsamında Kürtlerin ülkenin kuzeyindeki alanlardan çekilmesini 'olumlu' karşıladı. Şam yönetimi, SDG'nin planlanan sürede çekilmesinin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçelerini de ortadan kaldırdığını savundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:34
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