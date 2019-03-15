Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi
35 dakika önce
Suriye'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyadesi Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Suriye'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyadesi Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Suriye'nin Akterin Bölgesi'nde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, tedavi için kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastane morgunda yapılan otopsinin ardından Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Üst Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'nın Battalgazi ilçesine gönderildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:40 Kaynak: İHA
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