Son Dakika Haberleri: Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi

Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi

1 saat önce

Suriye şehidi memleketine gönderildiKİLİS - Suriye'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyadesi Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

Suriye şehidi memleketine gönderildi

KİLİS - Suriye'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyadesi Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı Kilis'te yapılan otopsinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Suriye'nin Akterin Bölgesi'nde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, tedavi için kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastane morgunda yapılan otopsinin ardından Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Üst Bölgesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'nın Battalgazi ilçesine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:38 Kaynak: İHA

Malatya, Kilis, Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Şehidi Memleketine Gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]