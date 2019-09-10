Son Dakika Haberleri: Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi
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Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi

1 saat önce

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ederken, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Telabyad semalarında askeri bir kargo uçağı görüntülendi.

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ederken, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Telabyad semalarında askeri bir kargo uçağı görüntülendi.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk müşterek kara devriyesi Pazar günü gerçekleştirildi. Bugün ise ABD'li askeri heyet ile Türk yetkililer sınır hattında incelemelerde bulundu. Suriye'nin Telabyad kenti üzerinde uçan bir askeri kargo uçağı ise dikkat çekti. Suriye'nin iç kesimlerinden gelen kargo uçağı, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentine doğru gitti.

Öte yandan, Telabyad'ta teröristler yeniden kameralara yakalandı. Sözde karargah bahçesinde ve evlerin çatısında görüntülenen teröristlerin etrafı gözetledikleri görüldü.

(Şinasi İnan - Mehmet Dikeç/İHA)

Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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