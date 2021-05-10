Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü - Son Dakika

Suriye sınırı 'güvenlik duvarı' ile örüldü

MARDİN - Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak'ın Suriye sınırında yapımına başlanan güvenlik duvarı tamamlandı. Suriye sınır hattına 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

Suriye'de yaşanan iç savaşın başladığı günlerden bu yana bölgedeki sorunların direkt etkilediği Türkiye, tedbir olarak sınıra duvar örmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde TOKİ tarafından Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak'ın Suriye sınırına yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan güvenlik duvarı çalışmaları tamamlandı. Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay'da konuşlu bulunan 2'inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa'da bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe'de konuşlu bulunan 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi'de konuşlu bulunan 8'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenlik duvarı ve devriye yolu planlandı. Şimdiye kadar sınıra 892 kilometrelik duvar örüldü.

Duvarların üzerine jiletli tel çekildi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Sınırda 3 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları yapıldı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

Suriye sınırına örülecek duvar projesinin yüzde 98'lik kısım tamamlandı bugüne kadar 892 kilometrelik duvar örüldü. Suriye sınır hattında 18,9 kilometrelik bölüm kaldı.

İran sınırına 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümü tamamlama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Irak sınır hattında ise 35 kilometrelik duvar örüleceği kaydedildi.