Suriye sınırı yakınlarındaki sazlıkta 110 kilo takoz esrar ele geçirildi - Son Dakika

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınlarındaki sazlıkta 110 kilo takoz esrar ve 84 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Altınözü'nden kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Harekete geçen Ziyaret Hudut Karakolu Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Boynuoğun-Bohşin yönüne akan atık su kanalı kenarında dedektör köpeklerle arama yaptı. Köpeklerin sazlıkta tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, siyah çanta, beyaz çuval ve 2 çöp poşeti buldu. Çanta, çuval ve poşetlerin içinde 84 bin uyuşturucu hap ve 110 kilo takoz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri sazlığa bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.