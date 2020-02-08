Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlı askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlı askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlı askeri sevkiyat

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı 300'ü aşkın araçlı konvoyu takviye amaçlı sınır birliklerine gönderdi.

Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlı askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı 300'ü aşkın araçlı konvoyu takviye amaçlı sınır birliklerine gönderdi.


Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, bugün hazırlıklarını tamamladı. 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.


Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere selam verip sevgi gösterisinde bulundu. Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi. - HATAY

Komando, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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