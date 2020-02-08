Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlık askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlık askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlık askeri sevkiyat

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlık askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.


Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.


Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Komando, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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