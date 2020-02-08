Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlık askeri sevkiyat - Son Dakika

Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

Türkiye 'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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