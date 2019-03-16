Suriye Sınırına Asker Sevkiyatı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen askerler 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine gelen askerler 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye
'nin sınırına komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde bugün hareketli dakikalar yaşandı. İlçeye giriş yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) askerleri yoğun güvenlik önlemleri altında ilçede bulunan 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:54 Kaynak: İHA
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