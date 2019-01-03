Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı
57 dakika önce
Hatay'da Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.
Hatay
'da Suriye
sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.
Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ülkenin çeşitli birliklerinden çok sayıda zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) sınıra sevkiyatı sürüyor. Sabah
erken saatlerde sınır birliklerine sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek Mardin
'deki birliklere gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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