Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

57 dakika önce

Hatay'da Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
Hatay'da Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ülkenin çeşitli birliklerinden çok sayıda zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) sınıra sevkiyatı sürüyor. Sabah erken saatlerde sınır birliklerine sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Mardin'deki birliklere gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, 3. Sayfa
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