Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.



Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ülkenin çeşitli birliklerinden çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando birliklerinin sınıra sevkiyatı sürüyor. Sınır birliklerine sevk edilen askeri tırlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı. Sınır birliklerine gönderilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti. - HATAY

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?