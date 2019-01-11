Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

12 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç yüklü konvoy Hatay'a ulaştı.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ülkenin çeşitli birliklerinden çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando birliklerinin sınıra sevkiyatı sürüyor. Sınır birliklerine sevk edilen askeri tırlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesine ulaştı. Sınır birliklerine gönderilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

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