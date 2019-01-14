Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, konvoy halinde Kırıkhan'dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

TSK, Hatay, Suriye, Güncel
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