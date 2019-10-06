Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

29 dakika önce

Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı, System.String[]

Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.


TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.


Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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