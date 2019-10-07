Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı, System.String[]

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, Yayladağı'na doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru ilerledi. Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Yayladağı, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
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