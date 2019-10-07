Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
15 dakika önce
Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51 Kaynak: İHA
Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek Yayladağı ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatı yapılan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - HATAY
PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.83'ü aştı Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması: Terör örgütlerini temizleyeceğiz Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk