Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

15 dakika önce

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı, System.String[]

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek Yayladağı ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatı yapılan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51 Kaynak: İHA
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