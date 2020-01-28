Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı - Son Dakika

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı
6 saat önce
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, İslahiye'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, İslahiye'ye ulaştı.
TSK tarafından Hatay'da Suriye sınırı ve sınır ötesi bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkarılan zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi.
Polis eskortluğunda Hatay istikametine giden askeri araçların, Zeytin Dalı Sınır Kapısından geçerek, sınırda ve sınır ötesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Bu arada askeri konvoyun geçişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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