Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

6 saat önce

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, İslahiye'ye ulaştı.

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı, System.String[]

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, İslahiye'ye ulaştı.

TSK tarafından Hatay'da Suriye sınırı ve sınır ötesi bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkarılan zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi.

Polis eskortluğunda Hatay istikametine giden askeri araçların, Zeytin Dalı Sınır Kapısından geçerek, sınırda ve sınır ötesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Bu arada askeri konvoyun geçişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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