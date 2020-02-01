Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı

6 saat önce

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı, System.String[]

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.

Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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