Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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