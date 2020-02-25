Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen çok sayıda obüs ve kirpi geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'daki sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'de bulunan gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
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