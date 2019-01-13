Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)
19 dakika önce
AKŞAM DA SÜRDÜGündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı.
AKŞAM DA SÜRDÜ
Gündüz saatlerinde Hatay- Suriye
sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye
'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan
ilçesinden geçerek Reyhanlı
ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında güzergahta geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:25 Kaynak: DHA
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