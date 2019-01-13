Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)

19 dakika önce

AKŞAM DA SÜRDÜGündüz saatlerinde Hatay-Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2), System.String[]
AKŞAM DA SÜRDÜ

Gündüz saatlerinde Hatay- Suriye sınır hattına gerçekleşen zırhlı personel taşıcısı ve tank sevkiyatının ardından, akşam saatlerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçlar, Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine ulaştı. Sevkiyat sırasında güzergahta geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Türkiye, Hatay, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü 6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım

Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık ABD Genelkurmay Başkanlığı, Dunford - Güler Görüşmesini Kapak Fotoğrafı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 22:44:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]