Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı (2) - Son Dakika

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı (2)
6 saat önce
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:05 Kaynak: AA
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.
Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.
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