Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2) - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)

6 saat önce

OBÜS VE ASKER SEVKİYATITürkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2), System.String[]

OBÜS VE ASKER SEVKİYATI

Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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