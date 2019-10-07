Son Dakika Haberleri: - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

1 saat önce

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyorHATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

HATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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