- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
1 saat önce
- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyorHATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
HATAY - Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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