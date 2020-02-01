Son Dakika › Güncel › Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi - Son Dakika
Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi
6 saat önce
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor.
Türkiye'deki birliklerden Hatay'a gelen askeri araçlar komandolar jandarma eşliğinde Kırıkhan ilçesinden geçti. Askeri araçların ve komandoları Zeytin Dalı Sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine gideceği öğrenildi. - HATAY
Son Dakika Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın PKK'lı terörist "piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca" teslim olmuş Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı