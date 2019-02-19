Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği

Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, Suriye, Güncel
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