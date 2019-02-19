Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği

Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği

6 dakika önce

Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteğiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği, System.String[]
Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Suriye, Genel
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