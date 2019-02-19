Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği

Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteğiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği



HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Amik Ovası'nda Sular Yükseldi

Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek

Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı

Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı