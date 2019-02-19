Suriye Sınırına Askeri Araç ve Mühimmat Desteği
6 dakika önce
Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteğiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.
Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:52 Kaynak: İHA
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