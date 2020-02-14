Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesi - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesi

6 saat önce

SURİYE sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) çok sayıda fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve paletli iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesi, System.String[]

SURİYE sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) çok sayıda fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve paletli iş makinesi sevkiyatı yapıldı. Sınır hattında çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yoğunluğu görüldü.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen fırtına obüsü, ZPT, tank ve paletli iş makinelerinden oluşan konvoylar, gün boyu Reyhanlı ilçesinde yoğunluk oluşturdu. İlçede Suriye sınırına sıfır noktada TIR'lardan indirilen araçlar daha sonra Suriye'deki görev noktalarına hareket etti. Öte yandan, sınır hattında ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Suriye'ye ait Babel Hava Gümrük Kapısı'nda TOMA ve çevik kuvvet polisi yoğunluğu görüldü.


Reyhanlı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
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