Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi

Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi

24 dakika önce

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri iş makineleri sevkıyatı yapıldı.

Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi, System.String[]
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri iş makineleri sevkıyatı yapıldı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Akçakale istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Akçakale sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Akçakale, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa
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