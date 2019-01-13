Suriye Sınırına Askeri İş Makineleri Sevk Edildi
24 dakika önce
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri iş makineleri sevkıyatı yapıldı.
Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesine askeri iş makineleri sevkıyatı yapıldı. Sabah
saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri iş makineleri, Akçakale istikametine doğru ilerledi. Askeri iş makinelerinin, Akçakale sınırındaki birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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