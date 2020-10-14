Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından farklı kentlerdeki birliklerden sevk edilen 8 askeri iş makinesini taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından farklı kentlerdeki birliklerden sevk edilen 8 askeri iş makinesini taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen askeri iş makinleri, TIR'larla İslahiye'ye ulaştı. İş makinelerini taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne gitti. İş makinelerinin sınır hattı ve Suriye'deki üslerde yapılacak çalışmalarda görevlendirileceği belirtildi.



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