Suriye Sınırına Askeri Mühimmat
51 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı takviyesi yapıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Hatay- Suriye
sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı takviyesi yapıyor. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek Reyhanlı
ilçesi sınır hattına gitti.
Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen mühimmat yüklü tırların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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